2019-03-19T21:55:54+03:00
Происшествия

В Волгограде ищут подростка, который пропал почти две недели назад

Он ушел из дома 7 марта
Екатерина МАЛИНИНА
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Родители надеются на помощь волонтеров в поиске. Фото: ВРОО "ВолгоСпас-ППД"Родители надеются на помощь волонтеров в поиске. Фото: ВРОО "ВолгоСпас-ППД"
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В Волгограде в списке пропавших очередное печальное пополнение. В розыск объявили 16-летнего подростка из Ворошиловского района. Захар Дубовой седьмого марта ушел из дома на Дар-горе, где жил с родителями. До сих пор от него нет никаких вестей. Телефон вне зоны доступа, знакомые и друзья утверждают, что его не видели и понятия не имеют, куда он мог направиться.

Родные очень беспокоятся за сына. Он ушел в зимней синей куртке, в темных узких джинсах.

Приметы Захара Дубового: рост около 182 сантиметров, волосы короткие, светло-русые. Парень зачесывает их налево. Глаза серо-голубые, лицо худое, уши немного торчат. Из особых примет – следы от пирсинга на брови, родимое пятно над пяткой левой ноги.

Поиском занимаются и волонтеры и полицейские. Всех, кому известно местонахождения подростка, просят позвонить в полицию по «02» или волонтерам 89053979456

ИСТОЧНИК KP.RU

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