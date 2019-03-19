2019-03-19T21:10:36+03:00
Происшествия

На юге Волгограда в аварии с маршруткой пострадали пять человек

В микроавтобус врезался «Рено Логан»
Екатерина МАЛИНИНА
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Причины ДТП еще предстоит выяснить полицейским. Фото: Антон ЗахаринПричины ДТП еще предстоит выяснить полицейским. Фото: Антон Захарин
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Авария произошла в половине четвертого дня 19 марта. Маршрутка 15с ехала в сторону Красноармейского района. Недалеко от остановки «503 квартал» напротив магазина «Хищник» нее въехал «Рено Логан», за рулем которого был молодой волгоградец. В маршрутке серьезная медицинская помощь потребовалась двум пассажирам: мужчине и женщине. У них сильные ушибы, серьезно пострадал также водитель иномарки. У него переломы и порезы лица. Всем участникам ДТП старались помочь свидетели аварии. Двоих до приезда "скорой" разместили в магазине неподалеку, откуда их и забрали машины неотложки. Также ушибы ног у пассажира «Логана», но от госпитализации он отказался. Среди пострадавших еще одна женщина-пассажирка, после осмотра медиков она отправилась домой.

- Сразу же после аварии легковушка начала гореть. Но на это быстро среагировали проезжающие водители и очевидцы. Они с помощью огнетушителя погасили пламя. Машина пожарных приехала, когда двигатель уже был полностью залит пеной, - рассказал "КП-Волгоград" очевидец Антон Захарин.

Двигатель залили пеной очевидцы. Фото: Антон Захарин

Двигатель залили пеной очевидцы. Фото: Антон Захарин

Была ли нарушена дистанция и владелец "Рено" не успел среагировать на торможение или виноват водитель «ГАЗели», еще предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Обстоятельства ЧП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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