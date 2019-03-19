2019-03-19T19:04:42+03:00
Происшествия

Волгоградец пытался убить отца с матерью из-за 200 тысяч рублей

В ответ те посадили его в колонию на 8 лет
Екатерина МАЛИНИНА
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Суд оставил приговор в силе.Суд оставил приговор в силе.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Волгоградский областной суд вынес решение по делу 46-летнего жителя области. Он оставил в силе приговор Еланского районного суда, который определил волгоградца в колонию на 8 лет. Причем обвиняемыми выступали его собственные отец с матерью.

Пожилая пара давно перестала общаться сыном. Тот пошел по плохой дорожке: пил, дрался, нигде не работал. После долгого отсутствия он явился к родителям за деньгами. Как-то узнал, что у стариков припрятаны на похороны 200 тысяч рублей. Дверь была закрыта, поэтому мужчина сломал окно и пролез через проем. Он стал требовать деньги, а когда мать с отцом отказали, схватился за нож и стал угрожать их убить. Слова непутевого сына они приняли серьезно. Он уже избивал отца. Поэтому они передали ему накопленное.

Когда он ушел довольным, пенсионеры позвонили в полицию. Волгоградцу предъявили обвинение по двум статьям: разбойное нападение с применением насилия и угроза убийства.

- Мужчина с приговором в 8 лет не согласился и обжаловал его в областной инстанции, но так посчитала решение вполне обоснованным, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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