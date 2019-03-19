Школьник сообщил о стрельбе в гимназии №6 на юге Волгограда

СЕГОДНЯ 17:02 2019-03-19T17:03:55+03:00

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Днем 19 марта на номер экстренных служб «112» поступил звонок о том, что в гимназии №6 на юге Волгограда по коридорам ходит мужчина с автоматом и расстреливает людей. На место тут же помчались полицейские, медики и все остальные спецслужбы. Но ни мужчины, ни оружия, ни крови в гимназии №6 они не обнаружили. Звонок оказался ложным. Но пока в этом убедились, взрослым волгоградцам пришлось пережить немало неприятных моментов. Предположительно, кому-то из школьников очень не хотелось в этот день учиться. Голос звонившего был детским.

За ложный звонок в любом случае предусмотрена ответственность в виде крупного штрафа. Его заплатят родители. А вот будет ли отвечать по закону сам школьник, еще не известно. Все зависит от его возраста. За заведомо ложное сообщение о преступлении уголовная ответственность наступает с 16 лет.

- Личность звонившего еще не установлено, но у нас уже есть определенные зацепки, - сообщила корреспонденту «КП-Волгоград» начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Светлана Смольянинова.

ИСТОЧНИК KP.RU