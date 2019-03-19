Therr Maitz и Антон Беляев приезжают с концертом в Волгоград

СЕГОДНЯ 16:21 2019-03-19T16:21:23+03:00

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В конце марта любителей качественной музыки ждет настоящий сюрприз. В Волгоград с концертом приезжает Therr Maitz и ее фронтмен Антон Беляев - музыкант, композитор, продюсер и полуфиналист проекта «Голос» на Первом канале. Под его музыку хочется устроиться в уютном кресле у камина или смотреть на море и горы, танцевать на крыше, мечтать и покорять вершины.

Вот уже более пяти лет Therr Maitz и Антон Беляев уверенно ломают штампы российского шоу-бизнеса и доказывают, что качественный и стильный англоязычный музыкальный проект и у нас может покорить самую широкую аудиторию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/698096" frameborder="0"></iframe> Приветствие Антона Беляева.

Сейчас в активе Therr Maitz успешные выступления на топовых площадках и фестивалях, масштабные гастрольные туры по стране и за рубежом, статус лучшего исполнителя в российском iTunes и Apple Music и любовь зрителей.

Где: ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6. Т. (8442) 50-15-50. Билеты онлайн на сайте beribiletik.ru.

Когда: 27 марта в 19.00.

Билеты: от 1500 до 4000 руб. 12+

Therr Maitz Container.Предзаказ альбома Capture в Apple Music https://itunes.apple.com/ru/album/capture/1347874158

ИСТОЧНИК KP.RU