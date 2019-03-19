На юге Волгограда косить камыш будет болотоход

СЕГОДНЯ 15:51 2019-03-19T15:56:02+03:00

Болотоход разработали и собрали краснодарские "кулибины", и даже специально модернизировали под волгоградский камыш. Фото администрации Волгограда.

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Камыш для Волгограда – хуже сорняка. Он разрастается стремительно, покрывая пешеходные дорожки и придомовые территории. Летом эти заросли представляют огромную угрозу в первую очередь тем, что могут вспыхнуть от небольшой искры и стать причиной крупного пожара. Теперь бороться с камышами будут при помощи уникальной техники – болотохода.

Эту спецмашину придумали и разработали «кулибины» из Краснодара. Оттуда ее и привезли в Волгоград. МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда» заключил договор с компанией-производителем. Правда, волгоградский камыш оказался жестче обычного и разработчикам пришлось модифицировать машину, установив вместо обычной косы роторную косилку.

- Как показали сегодняшние испытания, болотоход справился с организацией противопожарных полос, - говорят в мэрии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/698094" frameborder="0"></iframe> В Волгограде на покос камыша отправили болотоход.

Болотоход будут использовать там, где не может справиться обычная дорожная техника. Как раз такие места в изобилии имеются в Красноармейском районе (например, вдоль Второй Продольной магистрали).

- Речь идет не о тотальном покосе территории, который нарушит существующую здесь экосистему, а о прокосе отдельных пешеходных дорожек между Второй Продольной и улицей Лазоревой и станциями электрички. Кроме того, покосим противопожарные полосы между проезжей частью и зарослями тростника и противопожарные разрывы согласно требованиям пожарной безопасности, - рассказал глава Красноармейского района Антон Конин.

КСТАТИ

- Для создания машины использованы понтоны, в которых есть дополнительные воздушные блоки, чтобы она не тонула, а также гребной винт и лопасть для передвижения. Управляется она при помощи двух рычагов. Это многофункциональная машина, которую можно использовать не только для покоса, - отметил особенности техники представитель компании-разработчика Саид Татиев.

Как рассказал производитель, еще один плюс такой спецтехники в том, что она не требует приобретения специальных расходных материалов и запчастей.

ИСТОЧНИК KP.RU