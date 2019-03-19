2019-03-19T15:56:02+03:00
Общество

На юге Волгограда косить камыш будет болотоход

Новую технику уже испытали в Красноармейском районе
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Болотоход разработали и собрали краснодарские "кулибины", и даже специально модернизировали под волгоградский камыш. Фото администрации Волгограда.Болотоход разработали и собрали краснодарские "кулибины", и даже специально модернизировали под волгоградский камыш. Фото администрации Волгограда.
Изменить размер текста:

Камыш для Волгограда – хуже сорняка. Он разрастается стремительно, покрывая пешеходные дорожки и придомовые территории. Летом эти заросли представляют огромную угрозу в первую очередь тем, что могут вспыхнуть от небольшой искры и стать причиной крупного пожара. Теперь бороться с камышами будут при помощи уникальной техники – болотохода.

Эту спецмашину придумали и разработали «кулибины» из Краснодара. Оттуда ее и привезли в Волгоград. МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда» заключил договор с компанией-производителем. Правда, волгоградский камыш оказался жестче обычного и разработчикам пришлось модифицировать машину, установив вместо обычной косы роторную косилку.

- Как показали сегодняшние испытания, болотоход справился с организацией противопожарных полос, - говорят в мэрии.

В Волгограде на покос камыша отправили болотоход.

Болотоход будут использовать там, где не может справиться обычная дорожная техника. Как раз такие места в изобилии имеются в Красноармейском районе (например, вдоль Второй Продольной магистрали).

- Речь идет не о тотальном покосе территории, который нарушит существующую здесь экосистему, а о прокосе отдельных пешеходных дорожек между Второй Продольной и улицей Лазоревой и станциями электрички. Кроме того, покосим противопожарные полосы между проезжей частью и зарослями тростника и противопожарные разрывы согласно требованиям пожарной безопасности, - рассказал глава Красноармейского района Антон Конин.

КСТАТИ

- Для создания машины использованы понтоны, в которых есть дополнительные воздушные блоки, чтобы она не тонула, а также гребной винт и лопасть для передвижения. Управляется она при помощи двух рычагов. Это многофункциональная машина, которую можно использовать не только для покоса, - отметил особенности техники представитель компании-разработчика Саид Татиев.

Как рассказал производитель, еще один плюс такой спецтехники в том, что она не требует приобретения специальных расходных материалов и запчастей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградец пытался убить отца с матерью из-за 200 тысяч рублей
Школьник сообщил о стрельбе в гимназии №6 на юге Волгограда
Therr Maitz и Антон Беляев приезжают с концертом в Волгоград
Генеральная уборка в Волгограде начнется только в апреле
Волгоградскому юноше грозит колония за то, что уронил друга с велосипеда
В Волгограде незаконно продавали маленьких полозов
Плюс шесть автопостов: в Волгоградской области усилят контроль за дальнобойщиками
Готовимся к половодью: Волжская ГЭС увеличивает сброс воды
20 марта в Волгограде на ремонт закроют ж/д переезд на Горной поляне
В Волгограде осудили мошенников, обманувших фермеров на 800 тысяч рублей
В Волгограде самым популярным подержанным авто стал ВАЗ-2114
Под Волгоградом семилетняя девочка попала в больницу после аварии
В Волгограде задержали насильника беременной женщины
В Волгограде гаишники спасли водителя с сердечным приступом
В поселке Горная Поляна Волгограда начали строить новый детсад
В Волгограде маршрут автобуса №98 продлили до ТЦ «Метро»
УФАС выяснил, по чьей вине яйца в Волгограде стали золотыми
В Волгоградской области горожане потратили на алкоголь в три раза больше, чем селяне
На астраханской таможне задержали 16 тонн китайских автозапчастей и электроники