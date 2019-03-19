2019-03-19T15:34:10+03:00
Общество

Генеральная уборка в Волгограде начнется только в апреле

В городе пройдут массовые субботники, а коммунальщики отмоют и покрасят все ограждения
Светлана КИРИЛЛОВА
Поделиться:
Город от грязи будут отмывать в апреле.Город от грязи будут отмывать в апреле.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

В первый день апреля в Волгограде традиционно откроется сезон генеральной уборки. Горожане с метлами и мусорными мешками в руках будут приводить в порядок парки, скверы и пешеходные зоны. До 30 апреля волгоградцам предстоит проделать немалую работу.

Во время субботников улицы областного центра избавят от опавшей листвы. Дождутся заботливых рук и деревья, которые нужно окопать и побелить. Чтобы активисты смогли отдохнуть после усердной работы по очищению города, им придется отремонтировать скамейки. Напоследок, наводя завершающие штрихи в обновлении города, волгоградцы вымоют и покрасят турникетные ограждения.

В большой генеральной уборке примут участие сотрудники администраций, различных предприятий, студенты вузов и ссузов, ТОСы.

Как сообщает официальный сайт администрации города, 13 и 20 апреля будут организованы специальные массовые субботники. В них смогут принять участие все желающие волгоградцы и волгоградки. Например, горожане смогут помочь в озеленении областного центра, ведь за время месячника планируется высадить около 2 тысяч деревьев и кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградец пытался убить отца с матерью из-за 200 тысяч рублей
Школьник сообщил о стрельбе в гимназии №6 на юге Волгограда
Therr Maitz и Антон Беляев приезжают с концертом в Волгоград
На юге Волгограда косить камыш будет болотоход
Волгоградскому юноше грозит колония за то, что уронил друга с велосипеда
В Волгограде незаконно продавали маленьких полозов
Плюс шесть автопостов: в Волгоградской области усилят контроль за дальнобойщиками
Готовимся к половодью: Волжская ГЭС увеличивает сброс воды
20 марта в Волгограде на ремонт закроют ж/д переезд на Горной поляне
В Волгограде осудили мошенников, обманувших фермеров на 800 тысяч рублей
В Волгограде самым популярным подержанным авто стал ВАЗ-2114
Под Волгоградом семилетняя девочка попала в больницу после аварии
В Волгограде задержали насильника беременной женщины
В Волгограде гаишники спасли водителя с сердечным приступом
В поселке Горная Поляна Волгограда начали строить новый детсад
В Волгограде маршрут автобуса №98 продлили до ТЦ «Метро»
УФАС выяснил, по чьей вине яйца в Волгограде стали золотыми
В Волгоградской области горожане потратили на алкоголь в три раза больше, чем селяне
На астраханской таможне задержали 16 тонн китайских автозапчастей и электроники