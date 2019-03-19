Генеральная уборка в Волгограде начнется только в апреле

СЕГОДНЯ 15:34 2019-03-19T15:34:10+03:00

В городе пройдут массовые субботники, а коммунальщики отмоют и покрасят все ограждения

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В первый день апреля в Волгограде традиционно откроется сезон генеральной уборки. Горожане с метлами и мусорными мешками в руках будут приводить в порядок парки, скверы и пешеходные зоны. До 30 апреля волгоградцам предстоит проделать немалую работу.

Во время субботников улицы областного центра избавят от опавшей листвы. Дождутся заботливых рук и деревья, которые нужно окопать и побелить. Чтобы активисты смогли отдохнуть после усердной работы по очищению города, им придется отремонтировать скамейки. Напоследок, наводя завершающие штрихи в обновлении города, волгоградцы вымоют и покрасят турникетные ограждения.

В большой генеральной уборке примут участие сотрудники администраций, различных предприятий, студенты вузов и ссузов, ТОСы.

Как сообщает официальный сайт администрации города, 13 и 20 апреля будут организованы специальные массовые субботники. В них смогут принять участие все желающие волгоградцы и волгоградки. Например, горожане смогут помочь в озеленении областного центра, ведь за время месячника планируется высадить около 2 тысяч деревьев и кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU