Волгоградскому юноше грозит колония за то, что уронил друга с велосипеда

СЕГОДНЯ 15:26 2019-03-19T15:28:24+03:00

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Кто из нас в детстве не катался с друзьями по двое и даже по трое на одном велосипеде? Один за рулем, другой – на раме, третий – на руле. Кто тогда мог подумать, что подобные «покатушки» могут закончиться уголовным делом. А вот в Волгоградской области 17-летнего юношу будут судить за то, что он уронил с велосипеда своего друга.

Случилось это 20 октября 2018-го в городе Новоаннинский. Вечером того дня юноше катался по городу на своем «Stels». По пути встретил 16-летнего друга. Тот попросил подбросить его до магазина. Так как багажника на двухколеснике не было, подросток сел на руль. Но велосипедист не справился с управлением и врезался в бордюр. От удара мальчишка, сидевший на руле, упал, и сильно ударился головой о бордюр.

В больнице, куда доставили пострадавшему подростка, диагностировали у него тяжелую травму головы.

- На 17-летнего парня завели уголовное дело по статье «Нарушение другим участником движения правил безопасности движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». На данный момент дознаватели уже завершили расследование и передали дело в суд. Обвиняемому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2-х лет, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU