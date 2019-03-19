В Волгограде незаконно продавали маленьких полозов

СЕГОДНЯ 13:09 2019-03-19T13:09:26+03:00

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Кто-то держит дома кошек, кто-то души не чает в собаках, ну а некоторые предпочитают экзотику. Например, змею в закрытом аквариуме. Ставят лампу для тепла, кидают песочек с камушками и травкой и наслаждаются видом ползучего гада. Правда, не всех змей можно держать дома и продавать. Под запретом краснокнижные животные, в том числе и те, что занесены в Красную книгу Волгоградской области. Природоохранная прокуратура Волгоградской боласти заблокировала три объявления в интернете. Продавец предлагал купить у него малышей желтобрюхого полоза. Цену выставил в 4 тысячи рублей. Успел ли что-то зоолог-коммерсант продать - неизвестно. Всю информацию о незаконных объявлениях сотрудники надзорного ведомства передали полицейским. Если автора найдут, ему грозит административное наказание.

Кстати, многие берут полозов даже не понимая, во что может превратиться маленький змееныш. Желтобрюхие вырастают до трех метров, почти как удав. Если такое пресмыкающееся обнимет, можно и травму получить.

ИСТОЧНИК KP.RU