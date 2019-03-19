Плюс шесть автопостов: в Волгоградской области усилят контроль за дальнобойщиками

СЕГОДНЯ 12:50 2019-03-19T12:56:49+03:00

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Не секрет, что перегруженные фуры – одна из главных причин, по которой разрушаются дороги. Поэтому в последнее время контроль за весом большегрузов усиливают. В Волгоградской области для этого развивают интеллектуальную транспортную систему. Она включает в себя и пункты видеофиксации, и современные автоматические посты весогабаритного контроля. Как рассказали «КП-Волгоград» в информационных технологий Волгоградской области, в этом году область закупит и установит на волгоградских трассах еще шесть новых таких постов.

- Их установят на региональных и местных дорогах, где проходит основной грузопоток. Работу постов синхронизируют с аналогичными федеральными объектами, что позволит создать единую систему контроля, - уточняют в администрации региона.

Эти посты оборудованы по последнему слову техники, они могут автоматически взвешивать и определять размеры транспорта без его торможения или полной остановки. Оборудование способно даже определять скорость движения машины и проводить фотофиксацию.

- Создание системы позволит в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные машины для принятия предусмотренных законом мер, - дополняют в администрации области.

ИСТОЧНИК KP.RU