Готовимся к половодью: Волжская ГЭС увеличивает сброс воды

СЕГОДНЯ 11:58 2019-03-19T11:58:58+03:00

Пока обстановка на реках и водохранилищах Волгоградской области спокойная

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С каждым днем в Волгоградской области становится теплее, вода в водохранилища Волжско-Камского каскада прибывает. В связи с этим Росводресурсы перевели гидроэлектростанции, расположенные на Волге, на новые режимы работы. В том числе увеличили сброс воды и на Волжской ГЭС.

В частности, с 21 марта по 14 апреля средний за период расход увеличен до 6000 ± 100 кубометров в секунду. Напомним, на данный момент расход воды составляет 5800 – 6000 кубометров в секунду.

- Новые режимы считаются оптимальным для предстоящего периода. Они должны обеспечить необходимую свободную емкость в водохранилищах Волжско-Камского каскада для безопасного пропуска предстоящего весеннего половодья и удовлетворить потребности в водных ресурсах основных водопользователей, - отмечается в пресс-релизе РусГидро.

Как сообщают в Волгоградском Гидрометцентре, сейчас на водных объектах области сохраняется стабильная гидрологическая обстановка.

- Рост уровней воды на реках Донского бассейна за прошедшие сутки составил 1- 45 сантиметров, - уточняют в ЦГМС.

ИСТОЧНИК KP.RU