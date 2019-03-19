20 марта в Волгограде на ремонт закроют ж/д переезд на «Максимке»

СЕГОДНЯ 11:06 2019-03-19T11:06:20+03:00

Переезд будут закрывать на ремонт ночью - с 00.00 до 03.00. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Транспорт на время пустят в объезд

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Через железнодорожный переезд в поселке Максима Горького идет весь транспорт из Волгограда в сторону Ростова. Движение здесь интенсивное, а состояние переезда оставляет желать лучшего. А после зимы добавились новые ухабы. Поэтому железнодорожники решили на время закрыть перегон, чтобы отремонтировать его. Как уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, переезд закроют на ремонт 20 марта.

Чтобы минимизировать неудобства для водителей, переезд решено ремонтировать ночью. Так что закрыт он будет всего три часа – с 00.00 до 03.00.

- В связи с ремонтными работами 20 марта будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 9 километре перегона станции имени Максима Горького – Канальная (пересечение улицы Григория Засекина и автодороги «Новый Рогачик-Волгоград»), - уточняют в Привжд.

Транспорт на это время пустят в объезд - по трассе М-21 «Волгоград-Каменск-Шахтинский».

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU