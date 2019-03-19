В Волгограде осудили мошенников, обманувших фермеров на 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:45 2019-03-19T10:45:05+03:00

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В Волгограде вынесли приговор троим волгоградцам. Их признали виновными в незаконном создании фирмы и мошенничестве.

Информация о фирме по продаже минеральных и органических удобрений появилась на просторах интернета в 2016 году. Трое друзей накануне создали ее на совсем далекого от бизнеса человека. В документах прописывалась, что компания будет заниматься поставкой товаров сельхозназначения. Но никакой продукции у владельцев не было. Все было задумано для того, чтобы поймать на удочку доверчивых фермеров. Они звонили по указанным на сайте телефонам, договаривались о покупке удобрений. Перечисляли задаток и ждали. Но товар не приходил – потому что его и в природе не было.

Таким образом компаньоны получили 800 тысяч рублей от троих фермеров. Двое мошенников свою вину полностью признали, а вот один из друзей отказывается это делать. Суд вынес приговор. Они получили от 3,5 до полутора лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU