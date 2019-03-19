В Волгограде самым популярным подержанным авто стал ВАЗ-2114

СЕГОДНЯ 10:10 2019-03-19T10:25:58+03:00

Наш город - единственный мегаполис в стране, где любят эту отечественную легковушку

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По итогам прошлого года лидером российского вторичного авторынка стала Lada 2114. Статистика уверяет, что в России эту машину чаще всего покупали/продавали. Но в городах-миллионниках, оказывается, ситуация несколько иная. Почти во всех мегаполисах лидерами на рынке подержанных авто стали иномарки. И только в Волгограде Lada 2114 (хэтчбек Samara) вышла на первое место по популярности. Такие данные опубликовали эксперты «АвтоСТАТ», которые и провели анализ рынка.

- В остальных 15 городах-миллионниках лидерами вторичных рынков являются 7 моделей. Так, в Москве, Питере, Екатеринбурге, Воронеже, Челябинске и Перми самым популярным на рынке автомобилей с пробегом в январе – феврале 2019 года стал Ford Focus, - рассказывают эксперты.

В Красноярске, Новосибирске и Омске жители чаще всего выбирают японскую Toyota Corolla. В Казани и Нижнем Новгороде пользуется популярностью KIA Rio. В Уфе лидерует Daewoo Nexia, в Ростове-на-Дону – Hyundai Accent, в Самаре – LADA 2170 (седан Priora), в Краснодаре – Opel Astra.

Как видите, отечественные машины предпочитают только в двух мегаполисах – в Волгограде и Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU