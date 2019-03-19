Под Волгоградом семилетняя девочка попала в больницу после аварии

СЕГОДНЯ 10:05 2019-03-19T10:05:43+03:00

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Столкновение на трассе «Волгоград-Элиста» произошло в половине второго дня. 73-летний мужчина за рулем «Калины» возвращался домой в Волгоград. Он так торопился, что забыл про дистанцию. И когда впереди идущая «Киа Рио» немного сбросила скорость, то русское авто врезалось в зад иномарки. От удара ее отбросило на еще одну «Калину», которая также ехала в сторону областного центра. Ей управлял также пенсионер.

В результате двойной аварии пострадала одна пассажирка – семилетняя девочка. Ее на «скорой» отвезли в больницу.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции. Но уже сейчас ясно, что владелец «Калины» нарушил правила дорожного движения. Дистанция за городом должна быть не меньше скорости движения машина.

- Всего за сутки в регионе произошли три серьезных аварии. В больницу попали три человека, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU