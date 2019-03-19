В Волгограде гаишники спасли водителя с сердечным приступом

СЕГОДНЯ 09:43 2019-03-19T10:35:31+03:00

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35-летний волгоградец и его жена ехали на своем «ВАЗ-21114» по трассе в сторону Волгограде, и уже практически добрались до города, как вдруг мужчине стало плохо. Защемило сердце. Женщина уговорила супруга остановиться. Благо неподалеку как раз был пост ДПС «Городищенский». Женщина выскочила из машины и помчалась в гаишникам с криками о помощи.

- На посту в этот день дежурили инспекторы ДПС взвода № 1 второй роты ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области старший лейтенант полиции Александр Целиков, лейтенант полиции Павел Николаенко, младший лейтенант полиции Сергей Попов, а также их командир капитан полиции Руслан Липский. Они вызвали «скорую» и стали оказывать водителю первую медпомощь. Но ситуация обострялась и они приняли решение, не дожидаясь неотложки, самостоятельно отвезти мужчину в больницу, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. - Сотрудники ДПС усадили мужчину в патрульную машину и направились в городскую клиническую больницу.

Позже волгоградка позвонила полицейским со словами благодарности. Она рассказала, что врачи оказали ее супругу неотложную помощь и вовремя купировали сердечный приступ. Обошлось без последствий.

Женщина направила письмо на имя начальника Главного Управления МВД России по Волгоградской области с просьбой выразить благодарность сотрудникам ДПС за помощь ее супругу – «за человечность и за готовность прийти на помощь в любую минуту».

ИСТОЧНИК KP.RU