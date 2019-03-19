В поселке Горная Поляна Волгограда начали строить новый детсад

СЕГОДНЯ 09:00 2019-03-19T09:00:02+03:00

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Этой новости, наверняка, порадуются жители поселка Горная Поляна, расположенном на юге Волгограда: здесь начали строить новый детский сад.

Об этом здешние семьи с детьми мечтали долгие годы. Сегодня на месте будущего детсада уже вырыли котлован и приступили к устройству фундамента самого здания.

Детский садик появится на улице Григория Засекина. Новое дошкольное учреждение сможет принять 110 воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет. Здание будет выполнено по современным требованиям – с просторными группами, медблоком, пищеблоком, двумя залами – для музыкальных и физкультурных занятий, служебно-бытовые помещения, административно-методические помещения и другие.

- Во дворе строители возведут детские игровые зоны, оборудованные малыми архитектурными формами, прогулочные террасы, физкультурную площадку, также будут обустроены подъездные пути к учреждению и парковочные места. Предусмотрено и озеленение территории садика: устройство газонного покрытия, высадка саженцев деревьев и кустарников, - рассказывают в мэрии.

Параллельно в этом году будут достраивать детсад № 246 по улице Даугавской, 7 в Советском районе (этот детсад рассчитан на 220 мест). Специалисты уже завершают монтаж монолитного перекрытия третьего этажа, устройство внутри здания инженерных сетей, по улице Восточно-Казахстанской в Дзержинском районе, куда в скором времени должны пойти 185 воспитанников, рабочие ведут отделочные работы, монтируют внутренние инженерные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU