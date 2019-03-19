В Волгограде маршрут автобуса №98 продлили до ТЦ «Метро»

СЕГОДНЯ 08:26 2019-03-19T09:57:52+03:00

Автобус пойдет по новому маршруту уже с 19 марта. Фото: Андрей ПЕТРОВ

С 19 марта автобус будет заезжать на «Байкер Стрит»

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Не опять, а снова – в Волгограде опять изменили автобусный маршрут. На этот раз изменения коснулоиь автобуса №98. С 19 марта путь следования этого автобуса продлили до «ТЦ Метро».

Если подробнее: конечная остановка отныне будет находиться у ТЦ «Метро», далее автобус поедет по улице Исторической до улицы 51-ой Гвардейской дивизии, затем свернет на улицу Космонавтов, заедет в жилой комплекс «Бейкер Стрит», а далее уже двигается привычному маршруту.

Таким образом, путь 98-го продлился на 5 километров.

- Чтобы из-за изменений не увеличился интервал движения автобусов, на линию добавили число машин. Теперь их будет работать 12. Автобус будет ездить с интервалом 12-20 минут, - поясняют «КП-Волгоград» в мэрии.

Если ранее автобусы довозили своих пассажиров до остановки «Бейкер Стрит», теперь на маршруте добавили три остановки в Дзержинском районе: «Жилгородок», «51-Гвардейская» и «ТЦ «Метро».

Общая протяженность маршрута «Речпорт - ТЦ «Метро» составит порядка 25 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU