2019-03-18T22:13:12+03:00
Общество

УФАС выяснил, по чьей вине яйца в Волгограде стали золотыми

Антимонопольщики три месяца искали виновных в повышении цен к Новому году. Нашли, но наказать не могут
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Цены на яйца перед Новым годом взлетели до ста рублей за десяток.Цены на яйца перед Новым годом взлетели до ста рублей за десяток.Фото: Екатерина МАЛИНИНА
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Волгоградцы наверняка помнят, как взлетели цены на яйца перед Новым годом. Они буквально стали не простыми, а золотыми. Стоимость выросла за неделю с 50-ти до 80-100 рублей за десяток. Люди завалили жалобами региональных антимонопольщиков с требованием разобраться и наказать виновных. Прошло три месяца. И вот сегодня, 18 марта, УФАС опубликовал итоги своего расследования.

- Установлено, что в ноябре-декабре 2018-го птицефабрики, которые работают в регионе, повысили отпускные цены: на яйцо С0 в среднем на 29,5%, С1 - 32,8 %, С2 – 30,7%. Рост отпускных цен на продукцию был обусловлен ростом стоимости корма, электроэнергии и ГСМ, - заключили антимонопольщики.

Получается, производители не виновны. А кто тогда? Ответ не удивил. На волгоградцах нажились перекупщики.

- В волгоградские торговые сети яйца поставляют в основном оптовые посредники, которые занимаются перепродажей яиц. В нашем регионе основных две таких организации. Именно они договорились одновременно (при неизменности закупочной цены) увеличить стоимость товара на 25%-57,5%, - поясняют «КП-Волгоград» в волгоградском УФАС

Думаете, перекупщиков за это накажут? Нет.

- По закону о защите конкуренции подобные соглашения допускаются, если суммарная выручка таких организаций за последний календарный год не превышает 400 миллионов рублей. А выручка указанных посредников за 2017, а также за 2018 год не превышает этот предел. В связи с чем у Управления отсутствуют основания для принятия мер антимонопольного реагирования, - подытожили в ведомстве. Уточнив, что сговора среди торговых сетей в этом плане не выявили.

Выходит, и взять за эти яйца никого не могут. Все по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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