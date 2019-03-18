2019-03-18T20:18:11+03:00
Общество

В Волгоградской области горожане потратили на алкоголь в три раза больше, чем селяне

И в пять раз больше городские жители тратят на «перекусы» вне дома
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В отличие от горожан, селяне почти не тратят на "перекусы" вне дома.В отличие от горожан, селяне почти не тратят на "перекусы" вне дома.Фото: Евгения ГУСЕВА
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То, что горожане тратят на еду больше, чем сельские жители - не новость. Так было всегда. А вот «На сколько больше?» уже интересно. Заинтересовал этот вопрос и специалистов Воллгоградстата. На основе данных выборочного обследования семейных бюджетов волгоградцев, выяснилось, что потребительские расходы горожан выше, чем у селян в 1,2 раза. Причем, траты у горожан больше почти по всем пунктам.

Например, на продукты питания жители областного центра тратят больше селян в 1,3 раза. В 1,8 раза больше уходит денег на оплату различных услуг. Кстати, почти в три раза (а если точнее в 2,9) больше горожане тратят на алкогольные напитки, нежели сельские жители. Это к стереотипу, что в деревнях только и делают, что пьют.

Еще одна дополнительная статья расходов у горожан - питание вне дома. На «перекусы» в кафешках, столовых, кулинариях и «бистро» горожане тратят в 5,2 раза больше, нежели те, кто живет на селе.

Единственное на что селяне тратят больше, чем их земляки из центра, так это на непродовольственные товары. Причем больше в 1,2 раза. Впрочем, ну а на что ж им еще тратить то.

Данные приведены по итогам четвертого квартала 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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