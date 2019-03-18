2019-03-18T19:15:22+03:00
Происшествия

На астраханской таможне задержали 16 тонн китайских автозапчастей и электроники

Товар пытались ввезти в Россию нелегально
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото Астраханской таможни.Фото Астраханской таможни.
Изменить размер текста:

Китайские товары уже заполонили российский рынок, их везут к нам тоннами. И хорошо, если товары из Поднебесной качественные и завезены легально после соответствующих проверок. Но часто бизнесмены, пытаясь сэкономить на ввозных пошлинах, везут китайскую белиберду «объездными путями». Одну такую фуру сегодня задержали астраханские таможенники на недаллеко от автомобильного пункта пропуска через государственную границу РФ «Караозек».

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе астраханской таможни, фуру с 16-ю тоннами китайских товаров народного потребления остановили для проверки. И выяснилось, что товар не задекларировали. А в фуре чего только не было: от одноразовых зажигалок до индукционных плит, от автозапчастей до текстиля в рулонах и электронных приборов).

- Завели дело об административном правонарушении за «незаконное пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировку», - сообщают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Волгоградом нашли тело пропавшего моториста с теплохода «Грач»
Весне дорогу: в Волгограде улицы после зимы вышли чистить машины-подметалки
Кладбищенские войны: два волгоградца отправятся в колонию за поджог ритуальной фирмы
В Волгограде лишенный прав водитель вновь сел пьяным за руль и устроил ДТП
Волгоградцы услышат «Симфонические рок-хиты» от Concord Orchestra
Жители улицы Хиросимы в Волгограде получили новый водовод
В Волгограде гаишники устроят «охоту» на перевозчиков
Выкорчеванные на Набережной Волгограда ели переехали в Дзержинский район
В Волгограде из-за маловодья отменили утренние рейсы речных трамвайчиков
В Волгограде офис ЛДПР испортили сами члены партии
Волгоградец умер за рулем прямо на проезжей части
В Астрахани мужчина вообразил себя сыщиком и сам выследил вора через интернет
Не хуже «Артека»: под Волгоградом построят многопрофильный молодежный центр
Волгоградец два года прятался под Калугой после кражи в частном доме
Трое волгоградцев стали победителями конкурса «Лидеры России»
Волгоградка работала воспитательницей только со школьным аттестатом
Шесть лет ада: волгоградцу дали 12 лет тюрьмы за надругательство над падчерицей
Волгоградец изуродовал машину начальника из мести за увольнение
Протаранил дерево: в ДТП в Волжском пострадали девушка и трое парней
За сутки на пожарах сгорели два человека