На астраханской таможне задержали 16 тонн китайских автозапчастей и электроники

СЕГОДНЯ 19:15 2019-03-18T19:15:22+03:00

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Китайские товары уже заполонили российский рынок, их везут к нам тоннами. И хорошо, если товары из Поднебесной качественные и завезены легально после соответствующих проверок. Но часто бизнесмены, пытаясь сэкономить на ввозных пошлинах, везут китайскую белиберду «объездными путями». Одну такую фуру сегодня задержали астраханские таможенники на недаллеко от автомобильного пункта пропуска через государственную границу РФ «Караозек».

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе астраханской таможни, фуру с 16-ю тоннами китайских товаров народного потребления остановили для проверки. И выяснилось, что товар не задекларировали. А в фуре чего только не было: от одноразовых зажигалок до индукционных плит, от автозапчастей до текстиля в рулонах и электронных приборов).

- Завели дело об административном правонарушении за «незаконное пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировку», - сообщают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU