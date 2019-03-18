2019-03-18T18:27:58+03:00
Происшествия

Под Волгоградом нашли тело пропавшего моториста с теплохода «Грач»

Мужчину искали почти пять месяцев
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Южного следственного управления на транспорте СК РФФото Южного следственного управления на транспорте СК РФ
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Почти пять месяцев искали 62-летнего волгоградца, который бесследно исчез с рабочего места на теплоходе «Грач». Нашли. Сейчас проводится опознание родственниками погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая и определит причины смерти моториста. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Напомним, случилось ЧП 30 октября 2018-го. Утром того дня волгоградец вместе со своим коллегой, как обычно, отправился на работу. Трудился он мотористом на теплоходе «Грач». По окончании судоходного сезона теплоход находился на стоянке в Краснослободском затоне. А моторист в зимнее время выполнял обязанности охранника. Вечером коллега ушел домой, а волгоградец остался на судне до утра. Но когда 31 октября капитан теплохода прибыл на судно, моториста и след простыл. При этом, что удивительно, все помещения судна были открыты, а вещи и документы «потеряшки» находились на теплоходе.

Следователи Южного следственного управления на транспорте СК РФ завели уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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