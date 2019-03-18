2019-03-18T18:05:20+03:00
Общество

Весне дорогу: в Волгограде улицы после зимы вышли чистить машины-подметалки

В первую очередь чистят магистрали, где идет основной поток транспорта
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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И хоть весна пока не балует волгоградцев ясным солнышком, снег сошел уже окончательно и столбик термометра держится на плюсовых отметках. А значит, пора начинать весеннюю уборку - чистить город от скопившейся за зиму грязи. Особенно много ее на дорогах. Поэтому сегодня на улицы вывели 92 подметально-уборочные машины «Магистраль».

Эти спецмашины уникальны: они эффективно сгребают все, что попадается им на пути - мусор, песок и гравий. Все это она загружает в грузовой автомобиль.

- За час работы машина способна заполнить до трех самосвалов марки КамАЗ. Благодаря системе увлажнения поверхности машина практически не поднимает пыль, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии.

Одновременно на дороги вышли тракторы-щетки, вычищающие прилотковую часть дорог и тротуары, дорожно-комбинированные машины и грузовики.

- В первую очередь убирают улицы, где проходит наибольший поток транспорта, после чего бригады перемещаются на второстепенные и соединительные улицы. Так, сегодня в течение дня специалисты дорожных служб работали на Нулевой Продольной магистрали, улицах Еременко, Череповецкой, Рокоссовского, Менделеева, проспектах Ленина и Университетском. Затем перешли к очистке дорожного полотна на улицах Лимоновой, Рославльской и проспекту Столетова, - перечисляют в администрации Волгограда.

Параллельно в городе работают новые подметально - вакуумные и вакуумные уборочные машины, которые для волгоградских МУПов купили за счет субсидии региона в конце 2018-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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