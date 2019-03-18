Весне дорогу: в Волгограде улицы после зимы вышли чистить машины-подметалки
И хоть весна пока не балует волгоградцев ясным солнышком, снег сошел уже окончательно и столбик термометра держится на плюсовых отметках. А значит, пора начинать весеннюю уборку - чистить город от скопившейся за зиму грязи. Особенно много ее на дорогах. Поэтому сегодня на улицы вывели 92 подметально-уборочные машины «Магистраль».
Эти спецмашины уникальны: они эффективно сгребают все, что попадается им на пути - мусор, песок и гравий. Все это она загружает в грузовой автомобиль.
- За час работы машина способна заполнить до трех самосвалов марки КамАЗ. Благодаря системе увлажнения поверхности машина практически не поднимает пыль, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии.
Одновременно на дороги вышли тракторы-щетки, вычищающие прилотковую часть дорог и тротуары, дорожно-комбинированные машины и грузовики.
- В первую очередь убирают улицы, где проходит наибольший поток транспорта, после чего бригады перемещаются на второстепенные и соединительные улицы. Так, сегодня в течение дня специалисты дорожных служб работали на Нулевой Продольной магистрали, улицах Еременко, Череповецкой, Рокоссовского, Менделеева, проспектах Ленина и Университетском. Затем перешли к очистке дорожного полотна на улицах Лимоновой, Рославльской и проспекту Столетова, - перечисляют в администрации Волгограда.
Параллельно в городе работают новые подметально - вакуумные и вакуумные уборочные машины, которые для волгоградских МУПов купили за счет субсидии региона в конце 2018-го.
ИСТОЧНИК KP.RU