Кладбищенские войны: два волгоградца отправятся в колонию за поджог ритуальной фирмы

СЕГОДНЯ 17:30 2019-03-18T18:17:11+03:00

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В Волгоградской области бизнес ритуальных услуг не только один из самых прибыльных, но и самых скандальных. Очередные «кладбищенские войны» вспыхнули в Иловлинском районе. «Война» двух фирм, оказывающих ритуальные услуги, закончилась в суде. Двух молодых парней отправили в колонию-поселение за попытку сжечь бизнес конкурентов.

Эта «война» разгорелась в поселке Иловля весной 2018-го. Две ритуальных конторы не поделили что-то между собой, и 26-летний сын владельцев одной из компаний, решил проучить конкурентов. Он подговорил своего 22-летнего знакомого Ведерникова поджечь офис конкурирующей фирмы. За это пообещал дать ему 100 тысяч рублей.

Как установили в суде, Булатников предоставил Ведерникову данные о том, где находятся камеры на здании офиса, где сидит охранник, и как не попасться на глаза. Ночью 7 мая парень, прихватив с собой бензин и спички, подпалил стену офиса и гаража, в которой стояли два катафалка. Но замысел провалился. Пожар увидели сотрудники полиции и вызвали спасателей, которые вовремя потушили возгорание.

По факту поджога завели уголовное дело, которое расследовали сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Булатникова признали виновным в организации поджога и приговорили его к 1 году 6 месяцам лишения свободы, Ведерникова - к 1 году 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Свою вину парни признали, но подали апелляцию, попросив смягчить приговор. Однако, Волгоградский областной суд согласился с мнением прокуратуры и оставил приговор без изменения, - уточнили «КП-Волгоград» в региональной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU