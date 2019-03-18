2019-03-18T16:51:45+03:00
Происшествия

В Волгограде лишенный прав водитель вновь сел пьяным за руль и устроил ДТП

Из-за нерадивого шофера пострадали в аварии двое детей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водителю грозит до двух лет лишения свободы.Водителю грозит до двух лет лишения свободы.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В Волгограде по вине нерадивого 34-летнего водителя легковушки «ВАЗ 2114» в ДТП пострадали два ребенка. Как выяснилось, мужчина сел за руль пьяным и без прав.

Случилась авария в Советском районе Волгограда 16 марта. Водитель «четырнадцатой» мчался по Университетскому проспекту. Разогнался так, что не успел затормозить перед остановившимися на перекрестке машинами, едущими в попутном направлении. В «паровозике», который он собрал, оказались три машины - его ВАЗ, «Митсубиси» и «Хендай». В числе пострадавших оказались две девочки - 10 и 13 лет. С травмами их увезли в больницу. А нарушителя - в полицию.

Виновник ДТП отказался от медосвидетельствования, хотя все признаки алкогольного опьянения были, как говорят, на лицо. А при проверке выяснилось, что водитель еще и прав лишен.

- Мужчина ранее дважды привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и по решению суда был лишен права управления транспортным средством сроком на три года, - уточняют «КП-Волгоград» в ведомстве.

Теперь отдел дознания Советского района завел на него уже уголовное дело по статье «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». За это ему уже грозит не штраф, и не лишение прав, в лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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