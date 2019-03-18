Волгоградцы услышат «Симфонические рок-хиты» от Concord Orchestra

СЕГОДНЯ 16:28 2019-03-18T16:30:28+03:00

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Concord Orchestra и художественный руководитель и главный дирижер проекта Фабио Пирола (Италия) вновь приезжают в Волгоград. На этот раз с новой программой. Зрителям представят шоу «Симфонические рок-хиты» Крылья грифона.

В прошлом году яркое выступление танцующего симфонического оркестра прошло с аншлагом и вызвало бурю эмоций в зале – такого волгоградцы еще не видели и не слышали. В этом году зрителям снова обещают настоящий драйв. Музыканты Concord Orchestra исполнят аранжировки легендарных композиций Linkin Park, Queen, Scorpions, Metallica, System of a down, Evanescence, Dire Straits, Depeche Mode, Deep Purple, Guns N' Roses, Nirvana, Roxette, Alphaville, Aerosmith, Nightwish, Muse и Rammstein. Все это в танце и без пюпитров, добавят зрелищности видео-инсталляции и световые эффекты.

Билеты онлайн без наценки на официальном сайте оркестра concordorchestra.ru.

26 марта в 19.00, Волгоград, Музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4.

27 марта в 19.00, Волжский, ДК ВГС, пл. Комсомольская, 1.

Билеты: 1400 – 3000 руб.

6+

Симфонические Рок-хиты от Concord Orchestra.

ИСТОЧНИК KP.RU