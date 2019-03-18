Жители улицы Хиросимы в Волгограде получили новый водовод

СЕГОДНЯ 16:27 2019-03-18T16:27:39+03:00

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ООО «Концессии водоснабжения» постепенно меняют в Волгограде старые ветхие водопроводные трубы на новые. За несколько лет уложили километры пластиковых трасс. На днях новый водовод запустилли и Центральном районе - к домам на улице Хиросимы.

- По этому водопроводу диаметром 225 миллиметров и длиной 135 метров вода поступала в пять высоток и одно офисное здание по улице Хиросимы. А это без малого две тысячи человек. Перебои с водой у этих потребителей случались нередко. Поэтому решили заменить участок водовода полностью. В рамках программы по повышению надежности водоснабжения потребителей уложили пластиковую магистраль, не подверженную коррозии. Нормативный срок службы пластиковой магистрали гораздо выше, чем у стальной, - уточняют «КП-Волгоград» в «Концессии водоснабжения».

К «переврезке» (отключению старого водовода и подключению нового) специалисты подготовились заранее, поэтому потребители практически не заметили неудобств (воду, конечно, отключали, но не надолго).

ИСТОЧНИК KP.RU