2019-03-18T16:09:07+03:00
Общество

В Волгограде гаишники устроят «охоту» за перевозчиками

На особом контроле с 18 по 22 марта будут водители автобусов и маршрутчики
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В последние месяцы в Волгоградской области увеличилось количество ДТП с пострадавшими и погибшими. Статистика не радует. Только по вине водителей автобусов с начала этого года произошло 19 аварий, в которых 1 человек погиб и 26 получили ранения различной степени тяжести. В связи с этим принято решение усилить контроль за перевозчиками. Как рассказали «КП-Волгоград» в ОГИБДД УМВД России по Волгограду, с 18 по 22 марта в областном центре пройдет профилактическое мероприятие, которое так и называется «Перевозчик». Проверять будут и соответствие водителя требованиям, и начилие всех необходимых документов на перевозку пассажиров, и состояние транспорта.

- Особое внимание будет уделено на соблюдение транспортной деятельности требований по обеспечению профессиональной компетентности и профессиональной пригодности работников, соответствия транспортных средств, используемых в процессе эксплуатации, требованиям законодательства РФ о техническом регулировании, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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