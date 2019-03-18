В Волгограде гаишники устроят «охоту» за перевозчиками

СЕГОДНЯ 16:09 2019-03-18T16:09:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В последние месяцы в Волгоградской области увеличилось количество ДТП с пострадавшими и погибшими. Статистика не радует. Только по вине водителей автобусов с начала этого года произошло 19 аварий, в которых 1 человек погиб и 26 получили ранения различной степени тяжести. В связи с этим принято решение усилить контроль за перевозчиками. Как рассказали «КП-Волгоград» в ОГИБДД УМВД России по Волгограду, с 18 по 22 марта в областном центре пройдет профилактическое мероприятие, которое так и называется «Перевозчик». Проверять будут и соответствие водителя требованиям, и начилие всех необходимых документов на перевозку пассажиров, и состояние транспорта.

- Особое внимание будет уделено на соблюдение транспортной деятельности требований по обеспечению профессиональной компетентности и профессиональной пригодности работников, соответствия транспортных средств, используемых в процессе эксплуатации, требованиям законодательства РФ о техническом регулировании, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU