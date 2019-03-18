Выкорчеванные на Набережной Волгограда ели переехали в Дзержинский район

СЕГОДНЯ 15:45 2019-03-18T16:16:51+03:00

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Голубые ели, которые на днях выкорчевали на Набережной Волгограда, высадили в Дзержинском районе. В этом «КП-Волгоград» заверили в мэрии.

В начале марта с нижней террасы начали выкапывать и увозить многолетние хвойные деревья. Причем «Куда?» увозят, не сказали. И вот сегодня, 17 марта, в администрации Волгограда отчитались: все ели пересаживают на прогулочные зоны в Дзержинском районе. Правда, опять же конкретного места не называют.

- Спецтехника сняла верхний слой земли, и затем рабочие обкопали каждую ель, оставляя земляной ком,- пояснила агроном МБУ «Волгоградзеленхоз» Анна Заболотнева.- При перевозке земляной ком упаковывают в специальную сетку, чтобы максимально сохранить корневую систему. На новом месте ели высадили на специально подготовленную удобренную землю. Чтобы их не погнул ветер, деревья закрепят металлическими направляющими. В зафиксированном положении они проведут около года, все это время за ними будут следить специалисты.

Горожан успокаивают: мол, не переживайте, в прошлом году по такой же технологии в 2016-м пересадили 11 елей, которые росли вдоль шоссе Авиаторов. Говорят, деревья прижились в парках Героев-летчиков, «Семейный», а также в жилом квартале «Бейкер стрит». Прижились и трехметровые ели, высаженные с комом земли у стадиона «Зенит».

Сегодня с Набережной увезли очередную «партию» голубых елей. Поясняют: все ради реконструкции.

Напомним, на месте аллеи будет парковка для авто. А деревья посадят в другом месте - чуть дальше.

- На нижней террасе от речпорта до памятника «БК-13» будет разбит парк, где планируется высадить 10 тысяч деревьев и обустроить прогулочную аллею протяженностью 18 километров, - рассказывают в мэрии. - Также на верхней террасе набережной до конца года высадят свыше 10 тысяч деревьев и кустарников. Сегодня на нижней террасе набережной уже высадили порядка 50 крымских сосен на участке от Центрального концертного зала до обновленного сквера у парохода «Гаситель».

ИСТОЧНИК KP.RU