В Волгограде из-за маловодья отменили утренние рейсы речных трамвайчиков

СЕГОДНЯ 15:01 2019-03-18T16:17:41+03:00

Теплоходы на Культбазу будут ходить четыре раза в неделю.

Теплоходы будут ходить на Культбазу с 10.30 утра

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Несмотря на обильное количество снега зимой в Волгоградской области и на прогнозы серьезного половодья, пока «большая вода» в регион не пришла. На Волжской ГЭС лишь чуть увеличили сбросы, поэтому Волга у областного центра местами даже обмелела. Из-за этого возникли проблемы в движении речных трамвайчиков. А на днях в ООО «Пассажирский Порт Волгограда» сообщили, что в связи с низкими горизонтами воды отменяются утренние рейсы по маршруту «Волгоград-Культбаза».

В частности, с 17 марта отменен рейс теплохода, который выходил из Волгограда по маршруту в 08.15 утра. Первый рейс теперь отправляется из речпорта только в 10.30.

Рейс речного трамвайчика от пристани Щучий Проран, котрый отправляся в 08.45 переносится на 11.00.

Теплоход, который отправлялся в 09.45 от пристани Культбаза, будет уходить в 11.30.

Таким образом, теплоход по маршруту «Волгоград-Культбаза» будет отправляться по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 11.00 в 15.30. В обратном направлении - в 11.30 и 16.30.

По маршруту «Волгоград - пристань Щучий проран»: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 11.00 в 15.30. В обратном направлении - в 11.00 и 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU