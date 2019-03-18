В Волгограде из-за маловодья отменили утренние рейсы речных трамвайчиков
Несмотря на обильное количество снега зимой в Волгоградской области и на прогнозы серьезного половодья, пока «большая вода» в регион не пришла. На Волжской ГЭС лишь чуть увеличили сбросы, поэтому Волга у областного центра местами даже обмелела. Из-за этого возникли проблемы в движении речных трамвайчиков. А на днях в ООО «Пассажирский Порт Волгограда» сообщили, что в связи с низкими горизонтами воды отменяются утренние рейсы по маршруту «Волгоград-Культбаза».
В частности, с 17 марта отменен рейс теплохода, который выходил из Волгограда по маршруту в 08.15 утра. Первый рейс теперь отправляется из речпорта только в 10.30.
Рейс речного трамвайчика от пристани Щучий Проран, котрый отправляся в 08.45 переносится на 11.00.
Теплоход, который отправлялся в 09.45 от пристани Культбаза, будет уходить в 11.30.
Таким образом, теплоход по маршруту «Волгоград-Культбаза» будет отправляться по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 11.00 в 15.30. В обратном направлении - в 11.30 и 16.30.
По маршруту «Волгоград - пристань Щучий проран»: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 11.00 в 15.30. В обратном направлении - в 11.00 и 16.00.
ИСТОЧНИК KP.RU