2019-03-18T14:50:12+03:00
Общество

В Волгограде офис ЛДПР испортили сами члены партии

Им не понравился их политических лидер
Екатерина МАЛИНИНА
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Нехорошие слова затерли. Фото: сайт волгоградского регионального отделения ЛДПРНехорошие слова затерли. Фото: сайт волгоградского регионального отделения ЛДПР
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«Вероломной и подлой атаке неизвестных вандалов подвергся центральный офис Волгоградского регионального отделения ЛДПР» - сообщил сайт ЛДПР в конце прошлой недели. Неизвестные исписали обшивку подвальчика, где заседают либералы, нехорошими словам и даже упомянули конкретные фамилии. Волгоградские полицейские после небольшой проверки выяснили, что сделали это совсем не подростки, не единоросы и даже не коммунисты, а члены ЛДПР.

19-летний студент, 25-летний охранник и 20-летний безработный орудовали баллончиками под покровом ночи. При задержании у безработного было с собой удостоверение помощника депутата-либерала в Облдуме Юрия Чекалина. Остальные тоже имели непосредственное отношение к партии. Как они пояснили следователям, решиться на такой шаг их заставили «личное неприязненнее отношение» к Сергею Попову, к нынешнему лидеру ЛДПР в регионе.

В отношении всех троих возбудили уголовное дело по статье «вандализм». Ну а членам партии предстоит решить внутренний конфликт. Может быть, несогласные еще остались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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