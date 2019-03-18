Волгоградец умер за рулем прямо на проезжей части

СЕГОДНЯ 13:51 2019-03-18T13:51:54+03:00

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ЧП произошло 18 марта утром возле остановки «Грамши» на Спартановке. Мужчина ехал по улице Николая Отрады за рулем SsangYong вместе со знакомой. Водитель остановился на перекрестке перед красным светофором, но дальше двинуться не смог. Он схватился за сердце. Пассажирка заглушила мотор кроссовера и сразу же стала вызывать «скорую».

- Медики были на месте через несколько минут, но помочь мужчине уже не смогли. Врач констатировал смерть водителя, - сообщили "КП-Волгоград" в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Ненадолго в районе происшествия образовалась небольшая пробка, но машину вскоре отогнали с проезжей части. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства ЧП. А водителей просят при плохом самочувствии не садиться за руль машины. Если появились первые признаки болей в области груди, необходимо съехать на обочину и вызвать "скорую" - не дожидаться самого приступа.

ИСТОЧНИК KP.RU