2019-03-18T13:08:48+03:00
Происшествия

В Астрахани мужчина вообразил себя сыщиком и сам выследил вора через интернет

Преступника он сдал полицейским
Екатерина МАЛИНИНА
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На встрече с "покупателем" вор во всем признался.На встрече с "покупателем" вор во всем признался.Фото: Иван ВИСЛОВ
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«Сам себе не поможешь – никто не поможет» - решил житель Астрахани, когда у него украли четыре колеса и 200 метров кабеля. Их мужчина хранил в контейнере на территории одного из предприятий Приволжского района с согласия владельца-родственника.

Заявление в полицию он написал, но решил попробовать сам отыскать преступника. Чтобы поймать преступника, нужно думать как преступник. Он предположил, что его имущество будут продавать через «Авито» и зашел на сайт. Там в поиске забил параметры своих колес и уже через десять минут поисков наткнулся на свою собственность. Он позвонил «владельцу» и договорился на встречу. На нее обворованный астраханец пришел с сотрудников уголовного розыска. При предъявлении удостоверения продавец признался: колеса не мои - украл.

Их вернули владельцу, а вот кабель воришка успел продать.

Как сообщили «КП-Волгоград» в УМВД по Астраханской области, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье: кража. Ему грозит тюрьма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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