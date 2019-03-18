2019-03-18T12:00:03+03:00
Происшествия

Волгоградец два года прятался под Калугой после кражи в частном доме

Мужчину «привезут» обратно в Волгоградскую область
Екатерина МАЛИНИНА
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МУжчине грозит реальный срок за воровство.МУжчине грозит реальный срок за воровство.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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в один из частных домов Краснослободска житель этого же города залез еще в январе 2016 года. Мужчине не хватало денег на выпивку, и он решил поживиться честно нажитым другими людьми. Ограбление прошло для него успешно – он «заработал» 16 тысяч рублей. Правда, полицейские установили личность вора, а когда поняли, что он скрылся из региона, объявили в федеральный розыск.

37-летний волгоградец провел два относительно спокойных года в Калужской области. Но попался во время одной из проверок. Когда его документы «прогнали» по базе, то стало ясно, что его ищут за преступление в Волгоградской области. Стражи порядка связались с волгоградскими коллегами и рассказали о «находке».

В ближайшее время вора доставят в Волгоградскую область, где будут судить. Сейчас проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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