Трое волгоградцев стали победителями конкурса «Лидеры России»

СЕГОДНЯ 11:37 2019-03-18T11:39:49+03:00

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Конкурс «Лидеры России» проводится не первый год, и каждый раз вызывает большой интерес у всех, кто мечтает стать сильным руководителем. В этом году среди 104 победителей 3 волгоградца.

Все начиналось с региональных этапов, затем состязание проводились на уровне федеральных округов. На каждом уровне претендентов учили стратегическому мышлению, лидерству, умению работать в команде, общаться с подчиненными. Среди «педагогов» участников – губернаторы, крупные чиновники, владельцы крупных компаний. В финал прошли более 300 человек. Все они проводили уроки в школах, создавали социальные проекты и организовывали спортивные мероприятия. Среди обязательной программы были и мастер-классы. Жюри выбрало лучших лидеров. Среди фамилий – Игорь Андреев, директор по безопасности компании «Гермес-Ритейл», Андрей Сеидов, начальник отдела областного комитета образования, Максим Щербаков, заведующий кафедрой «САПРиПК» ВолГТУ.

Победители получат деньги под свои проекты, мастер-классы ведущих топ-менеджеров страны.

ИСТОЧНИК KP.RU