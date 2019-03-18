2019-03-18T11:39:49+03:00
Общество

Трое волгоградцев стали победителями конкурса «Лидеры России»

Они получат деньги под проекты и возможность поучиться у лучших топ-менеджеров страны
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Из пяти волгоградцев-участников победили трое.Из пяти волгоградцев-участников победили трое.
Изменить размер текста:

Конкурс «Лидеры России» проводится не первый год, и каждый раз вызывает большой интерес у всех, кто мечтает стать сильным руководителем. В этом году среди 104 победителей 3 волгоградца.

Все начиналось с региональных этапов, затем состязание проводились на уровне федеральных округов. На каждом уровне претендентов учили стратегическому мышлению, лидерству, умению работать в команде, общаться с подчиненными. Среди «педагогов» участников – губернаторы, крупные чиновники, владельцы крупных компаний. В финал прошли более 300 человек. Все они проводили уроки в школах, создавали социальные проекты и организовывали спортивные мероприятия. Среди обязательной программы были и мастер-классы. Жюри выбрало лучших лидеров. Среди фамилий – Игорь Андреев, директор по безопасности компании «Гермес-Ритейл», Андрей Сеидов, начальник отдела областного комитета образования, Максим Щербаков, заведующий кафедрой «САПРиПК» ВолГТУ.

Победители получат деньги под свои проекты, мастер-классы ведущих топ-менеджеров страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Астрахани мужчина вообразил себя сыщиком и сам выследил вора через интернет
Не хуже «Артека»: под Волгоградом построят многопрофильный молодежный центр
Волгоградец два года прятался под Калугой после кражи в частном доме
Волгоградка работала воспитательницей только со школьным аттестатом
Шесть лет ада: волгоградцу дали 12 лет тюрьмы за надругательство над падчерицей
Волгоградец изуродовал машину начальника из мести за увольнение
Протаранил дерево: в ДТП в Волжском пострадали девушка и трое парней
За сутки на пожарах сгорели два человека
Дачные маршруты в Волгограде откроются в апреле
На юге Волгограда из-за пожара эвакуировали более 30 человек
«Тяжелая победа»: тренер ФК «Ротор» на пресс-конференции об игре с подмосковными «Химками»
Первый тайм волгоградского «Ротора» с подмосковными «Химками» закончился ничьей
Студентов волгоградского горхоза будут учить строить и реставрировать храмы
Волгоградцы изучают историю Крыма и смотрят фильмы в музее «Россия. Моя история»
Выехал на встречку: под Волгоградом парень за рулем «ВАЗа» сбил 16-летнюю девушку
Митрополит Феодор совершил богослужение в храме на «Красном Октябре»
Сезон клещей: Роспотребнадзор предупреждает волгоградцев об опасности
17 марта в Волгограде будет пасмурно и дождливо
У стадиона «Волгоград Арена» организована пешеходная зона перед матчем
Троих волгоградцев, пропавших без вести, нашли мертвыми
В Волгограде прошел фестиваль «Крымская весна»
Дорожники без выходных убирают улицы Волгограда
За сутки в Астраханской области сгорели два пенсионера
Команда волгоградских полицейских стала лучшей в соревновании по дзюдо
В Волгоградской области развиваются лабораторные исследования
30 марта в Волгоградской области открывается охота на пернатых
В центре столкнулись «Лада» и «Газель»: пострадала 17-летняя волгоградка
Столичные микрозаймы оформили на волгоградца кредит и выбивали долг через коллекторов