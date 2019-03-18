2019-03-18T10:55:59+03:00
Общество

Волгоградка работала воспитательницей только со школьным аттестатом

Женщина подделала диплом о высшем образовании
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщина любила детей, но "забыла" отучиться в вузе.Женщина любила детей, но "забыла" отучиться в вузе.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Волгоградской области за последний год было два случая, когда медики и врачи работали без дипломов. Сейчас в копилку добавился еще один – в Иловлинском районе.

Нарушения выявили во время проверки специализированного центра развития ребенка. При изучении документов об образовании выяснилось, что одна из воспитательниц предоставила поддельный диплом. В ее «досье» была копия диплома педагога по специальности «Дошкольное образование» ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет». Но при запросе в вуз оказалось, что дама там не училась. НЕ было у нее и других профильных образований. За плечами только школа.

Сейчас 35-летнюю жительницу района будут судить за использование заведомо подложного документа. Женщину уже уволили, - рассказали "КП-Волгоград" в прокуратуре Иловлинского района.

Правда, многие родители были против. Претензий к ней как к работнику не было – детей она любила и о них заботилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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