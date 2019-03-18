2019-03-18T10:41:04+03:00
Происшествия

Шесть лет ада: волгоградцу дали 12 лет тюрьмы за надругательство над падчерицей

Мужчина пытался обжаловать приговор
Екатерина МАЛИНИНА
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Суд оставил приговор в силе.Суд оставил приговор в силе.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Волгоградском областном суде оставили в силе приговор 34-летнему жителю Киквидзенского района. Он отсидит 12 лет за насилие над своей маленькой падчерицей.

Все началось, когда девочке едва исполнилось девять лет. Муж ее матери стал странно на нее поглядывать, а в один из дней, когда мамы не было дома, отвел в спальню. Сначала школьница думала, что то, что делает дядя Петя – это правильно. С матерью отношения у нее были напряженные, спросить у нее о каких-то сокровенных вещах ребенку было стыдно. Через пару лет, общаясь с подругами она поняла, что все это неправильно и незаконно. Но возражать не могла – боялась. Хотя никаких откровенных угроз со стороны отчима не было – просто постоянное сексуальное насилие.

Все это длилось шесть лет. Затем мать с отчимом развелись, и у девочки начала налаживаться обычная жизнь и даже появился парень. Ему-то она и рассказала о шести года ада. Вместе с ним она поведала свою историю одной из родственниц, а потом все вместе одной из учительниц. В итоге именно педагог и директор школы обратились в прокуратуру с заявлением. Мать также узнала о ЧП от родственницы, но делать ничего не стала.

Свою вину мужчина полностью отрицал: девчонка врет и все выдумывает. Но судебно-психиатрическая экспертиза, письменные доказательства, которые были у школьницы полностью доказали свою вину. Суд вынес приговор – 12 лет тюрьмы. Обвиняемый подал апелляцию, как и прокуратура, которая посчитала приговор слишком мягким. Как сообщили «КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда, решение районной инстанции оставили в силе – основания для отмены нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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