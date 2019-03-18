2019-03-18T09:46:23+03:00
Происшествия

Волгоградец изуродовал машину начальника из мести за увольнение

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Кроме морального удовлетворения мужчина может получить реальный срок.Кроме морального удовлетворения мужчина может получить реальный срок.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Заявление в полицию 38-летний волгоградец принес 15 марта. Мужчина утром на парковке у дома он нашел свой любимый Volkswagen Touareg со спущенными шинами и исцарапанным гвоздем корпусом.

Полицейские сразу же начали выяснять, кто же мог затаить зло на водителя, у которого был свой небольшой бизнес. Версии с конкурентами и обманутыми женщинами быстро отпали. Бизнесмен вспомнил про своего 48-летнего бывшего работника, которого уволил пару недель назад. Работы мужчина лишился из-за алкоголя - периодически приходил на работу пьяным. Хотя его обязанность была – возить шефа. После нескольких случаев с ним расторгли трудовой договор. Но он считал, что это несправедливо, поэтому затаил злобу и в одну из ночей пришел к дому начальника с гвоздем, которым и изуродовал дорогую машину.

В отношении «мстителя» возбудили уголовное дело по статье «умышленное повреждение чужого имущества со значительным ущербом». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Астрахани мужчина вообразил себя сыщиком и сам выследил вора через интернет
Не хуже «Артека»: под Волгоградом построят многопрофильный молодежный центр
Волгоградец два года прятался под Калугой после кражи в частном доме
Трое волгоградцев стали победителями конкурса «Лидеры России»
Волгоградка работала воспитательницей только со школьным аттестатом
Шесть лет ада: волгоградцу дали 12 лет тюрьмы за надругательство над падчерицей
Протаранил дерево: в ДТП в Волжском пострадали девушка и трое парней
За сутки на пожарах сгорели два человека
Дачные маршруты в Волгограде откроются в апреле
На юге Волгограда из-за пожара эвакуировали более 30 человек
«Тяжелая победа»: тренер ФК «Ротор» на пресс-конференции об игре с подмосковными «Химками»
Первый тайм волгоградского «Ротора» с подмосковными «Химками» закончился ничьей
Студентов волгоградского горхоза будут учить строить и реставрировать храмы
Волгоградцы изучают историю Крыма и смотрят фильмы в музее «Россия. Моя история»
Выехал на встречку: под Волгоградом парень за рулем «ВАЗа» сбил 16-летнюю девушку
Митрополит Феодор совершил богослужение в храме на «Красном Октябре»
Сезон клещей: Роспотребнадзор предупреждает волгоградцев об опасности
17 марта в Волгограде будет пасмурно и дождливо
У стадиона «Волгоград Арена» организована пешеходная зона перед матчем
Троих волгоградцев, пропавших без вести, нашли мертвыми
В Волгограде прошел фестиваль «Крымская весна»
Дорожники без выходных убирают улицы Волгограда
За сутки в Астраханской области сгорели два пенсионера
Команда волгоградских полицейских стала лучшей в соревновании по дзюдо
В Волгоградской области развиваются лабораторные исследования
30 марта в Волгоградской области открывается охота на пернатых
В центре столкнулись «Лада» и «Газель»: пострадала 17-летняя волгоградка
Столичные микрозаймы оформили на волгоградца кредит и выбивали долг через коллекторов