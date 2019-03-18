Волгоградец изуродовал машину начальника из мести за увольнение

СЕГОДНЯ 09:46 2019-03-18T09:46:23+03:00

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Заявление в полицию 38-летний волгоградец принес 15 марта. Мужчина утром на парковке у дома он нашел свой любимый Volkswagen Touareg со спущенными шинами и исцарапанным гвоздем корпусом.

Полицейские сразу же начали выяснять, кто же мог затаить зло на водителя, у которого был свой небольшой бизнес. Версии с конкурентами и обманутыми женщинами быстро отпали. Бизнесмен вспомнил про своего 48-летнего бывшего работника, которого уволил пару недель назад. Работы мужчина лишился из-за алкоголя - периодически приходил на работу пьяным. Хотя его обязанность была – возить шефа. После нескольких случаев с ним расторгли трудовой договор. Но он считал, что это несправедливо, поэтому затаил злобу и в одну из ночей пришел к дому начальника с гвоздем, которым и изуродовал дорогую машину.

В отношении «мстителя» возбудили уголовное дело по статье «умышленное повреждение чужого имущества со значительным ущербом». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU