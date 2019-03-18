2019-03-18T09:28:35+03:00
Происшествия

Протаранил дерево: в ДТП в Волжском пострадали девушка и трое парней

Четверо молодых людей в больнице
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На больничной койке оказались водитель и трое пассажиров протаранившей дерево иномарки.На больничной койке оказались водитель и трое пассажиров протаранившей дерево иномарки.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Трагедией едва не завершилось прошедшее воскресенье 17 марта для четверых молодых волжан, которые на ночь глядя поехали кататься на машине. Компания друзей поздним вечером ехала в «Шевроле Ланос» по улице Логинова в направлении проспекта Ленина. За рулем иномарки был 18-летний парень. По предварительным данным, в какой-то момент молодой водитель не справился с управлением. Около половины первого ночи машина на полной скорости врезалась в дерево напротив дома №17 по улице Логинова. Автомобиль от удара сильно покорежило. Досталось и водителю, и его пассажирам.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили 18-летний водитель и его пассажиры: 18-летняя девушка и двое парней, 19 и 20 лет. На скорой их отвезли в больницу, - сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МВД России по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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