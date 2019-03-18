2019-03-18T08:54:59+03:00
Происшествия

За сутки на пожарах сгорели два человека

Мужчина погиб на юге Волгограда, женщина – в Ленинском районе области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пожары унесли две жизни.Пожары унесли две жизни.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Два человека погибли за прошедшие сутки в огне пожарищ в Волгоградской области. Днем в воскресенье 17 марта 2019 полыхала квартира на улице Гражданской, 22, в Красноармейском районе Волгограда. Примчавшиеся на вызов пожарные эвакуировали из задымленного подъезда более 30 жильцов. Часть из них спускали из девятиэтажки при помощи автолестницы. С огнем удалось справиться за двадцать минут. Но спасти хозяина горящей квартиры не получилось. В огне погиб 60-летний мужчина. Как сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МЧС по региону, причину пожара еще предстоит установить экспертам.

Еще один пожар, унесший жизнь человека, произошел в половине третьего ночи 18 марта в селе Царев Ленинского района области. Небольшой деревянный дом на улице имени Космодемьянской полыхал по всей площади. Пожарные боролись с огнем три с половиной часа. Когда дом все же потушили, на пепелище нашли погибшую 60-летнюю женщину. Причиной этого пожара, скорее всего, стало короткое замыкание электропроводки.

МЧС предупреждает: помните о пожарной безопасности, берегите себя и близких. А если увидели пожар, сразу набирайте «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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