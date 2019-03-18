2019-03-18T08:39:33+03:00
Общество

Дачные маршруты в Волгограде откроются в апреле

Автобусный парк города готовят к работе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Дачные автобусы Волгограда откроют сезон в апреле.Дачные автобусы Волгограда откроют сезон в апреле.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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С наступлением теплой погоды волгоградские дачники потянутся на свои фазенды. С апреля 2019 в Волгограде откроют автобусные сезонные маршруты. Они будут возить горожан до садоводческих товариществ, расположенных в шести районах города. В ПАТП №7 уже готовят транспорт к выходу на линии. Внимание уделяют не только автобусам, обследуют и сами маршруты, и остановочные пункты на пути следования. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, в 2019 году на дачных направлениях в Волгограде будут работать порядка 20 автобусов.

С апреля по октябрь садоводов и огородников будут перевозить до дачных участков и обратно 13 сезонных автобусных маршрутов. Они охватят СНТ, расположенные во всех районах Волгограда за исключением Ворошиловского и Центрального. Пассажиры смогут воспользоваться для оплаты электронными проездными на базе транспортной карты «Волна», в том числе и льготными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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