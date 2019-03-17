2019-03-17T17:06:14+03:00
Происшествия

На юге Волгограда из-за пожара эвакуировали более 30 человек

Информация о погибших и пострадавших уточняется
Юлия Данильченко
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ЧП произошло 17 марта в 15:25 в Красноармейском районе Волгограда. На улице Гражданской в девятиэтажном доме №22 загорелась одна из квартир на втором этаже. Жильцы сразу же сообщили о случившемся на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы.

Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, на место примчались два расчета, спасатели приступили к ликвидации очага возгорания. Жилище охватил огонь, дым валил из окон на улицу в подъезд. Из-за сильного задымления было принято решение экстренно эвакуировать людей. Некоторым удалось выйти через обычный выход, а часть пришлось эвакуировать с помощью автолестницы. Всего спасли не менее 30 человек.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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