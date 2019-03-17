На юге Волгограда из-за пожара эвакуировали более 30 человек
ЧП произошло 17 марта в 15:25 в Красноармейском районе Волгограда. На улице Гражданской в девятиэтажном доме №22 загорелась одна из квартир на втором этаже. Жильцы сразу же сообщили о случившемся на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы.
Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, на место примчались два расчета, спасатели приступили к ликвидации очага возгорания. Жилище охватил огонь, дым валил из окон на улицу в подъезд. Из-за сильного задымления было принято решение экстренно эвакуировать людей. Некоторым удалось выйти через обычный выход, а часть пришлось эвакуировать с помощью автолестницы. Всего спасли не менее 30 человек.
Информация о погибших и пострадавших уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU