«Тяжелая победа»: тренер ФК «Ротор» на пресс-конференции об игре с подмосковными «Химками»
Сразу после матча 27-го тура Олимп-Первенства ФНЛ между волгоградским «Ротором» и подмосковными «Химками», который закончился победой сине-голубых, состоялась пресс-конференция, где тренеры команд ответили на вопросы журналистов.
- На наш взгляд игра была на равных. Надо дальше смотреть, как она развивалась. Первый тайм мы имели момент с Лобанцевым. Конечно, забей этот момент игра складывалась бы по-другому. В прошлые игры таких моментов было по 5-6, - комментирует игру главный тренер «Химок» Игорь Шалимов. – «Ротор» бьется за выживание. В конце матча мы перестроили игру, выпустили высокого нападающего, но защитники «Ротора» высокие, они хорошо играют головой. Мы пытались, но ничего не получилось.
- Тяжелая, трудная победа. Наверное, «Химки» больше мяч контролировали, но, к счастью, не всегда контролирующая команда выигрывает. Мы свой шанс использовали. Достойно победили, ребята молодцы, всех поздравляю. В перерыве была установка забить гол, - выступил главный тренер ФК «Ротор» Игорь Меньщиков.
Пресс-конференция после матча "Ротор"-"Химки" 17 марта 2019 года, тренер ФК "Ротор" Игорь Меньщиков.
Он объяснил, почему первый тайм был такой скомканный.
- От желания победить. Домашние матчи более эмоциональные. Когда команда играет дома ей хочется побеждать. Возможно, кто-то не вошел в игру или перегорел, трудно сказать. Проведенные замены ответили на вопрос, что нужно было предпринять. С выходом Саная и Каратаева стало больше агрессии.
Автор единственного гола в игре "Ротор"-"Химки" Камиль Муллин.
ИСТОЧНИК KP.RU