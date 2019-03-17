2019-03-17T14:09:38+03:00
Спорт

Первый тайм волгоградского «Ротора» с подмосковными «Химками» закончился ничьей

Команды удалились на перерыв
Юлия Данильченко
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Первый тайм - ничья.Первый тайм - ничья.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Сегодня, 17 марта, в два часа дня на стадионе «Волгоград Арена» начался первый тайм матча между волгоградским «Ротором» и подмосковными «Химками» в рамках 27-го тура Олимп-Первенства ФНЛ.

Сине-голубые сразу бросились в атаку: первые минуты матча мяч находился на половине соперника. После десяти минут «Химки» все же перешли в наступление и создали один опасный момент, и на этом игра продолжилась на середине поля. На 15-ой «Ротор» вновь перешел в нападение. Удар, но мимо. Вторую половину гости выглядели куда увереннее и переместили игру к воротам сине-голубых. Но до конца тайма футболисты мало атаковали.

По итогам у «Химок» две «желтые», счет – 0:0. Опасные моменты были, но реализовать их пока не удалось. Команды ушли на перерыв.

Состав «Ротора»:

Со стартовым свистком "Ротор" начнет в следующем составе: Лобанцев, Кацалапов, Васильев, Байрыев (к), Пискунов, Янушковский, Шарипов, Самсонов, Султонов, Николаев, Муллин

Запасные: Фильцов, Филиппов, Маляров, Ионов, Завезён, Лобкарёв, Воробьёв, Якуба, Фатуллаев, Коротаев, Саная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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