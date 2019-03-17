Студентов волгоградского горхоза будут учить строить и реставрировать храмы

СЕГОДНЯ 11:30 2019-03-17T11:30:00+03:00

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В современном мире не прекращаются споры между наукой и религией. Но в Волгограде представители обоих направлений решили не спорить, а договориться. На уходящей неделе в горхозе представители волгоградской епархии заключили договор о сотрудничестве в области строительства, реставрации и воссоздания храмов и монастырей с институтом архитектуры и строительства ВолГТУ. Его подписали митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор Казанов и директор института Игорь Стефаненко.

- В строительстве храмов можно использовать творческий потенциал студентов и преподавателей. Архитектор не может не знать культурных корней, культурного контекста, того общества, в котором он живет и работает, - говорит профессор, заведующий кафедрой технологий высокомолекулярных и волокнистых материалов Александр Навроцкий.

- Наши студенты подтвердят, что это интересная работа. Мы не заставляем их заниматься этим, они сами проявляют желание, - добавляет Игорь Стефаненко.

Что теперь изменится для студентов, корреспонденту «КП-Волгоград» рассказала декан факультета архитектуры и градостроительного развития Марина Назарова.

- Православная догматика в базовый курс образования входить не будет, но у них есть история искусств, которую преподают на протяжении трех лет, и конечно, храмовое зодчество является основополагающим, - объясняет наша собеседница. - Потому что раньше в любом городе храм это был культурный центр, основа городского поселения. Мы ничего менять не будем. Хочу подчеркнуть из наблюдений за студентами-архитекторами: их специальность сложна тем, что они должны быть инженерами и создателями искусства, они гуманитарии и технари одновременно. Поэтому для них всегда не хватает той составляющей, которую может дать религиозное образование. Человек живет в той среде, которую создают архитекторы. Задача архитектуры – создать комфортную среду для жизни человека, а комфортнее жить человеку в условиях исторической застройки (на эту тему проводились исследования), и менее комфортно – в спальных районах. Поэтому в увеличении количества храмов нет ничего плохого. Будь ты человек, приобщенный к религии, или нет.

Студенты в любом случае будут получать специальность именно архитектора, а храмовое зодчество может быть одним из проектов, в котором будут помогать представители Волгоградской епархии.

- Мы будем ездить к представителям епархии, так же, как и они – иногда тоже будут к нам приезжать, - рассказывает студентка четвертого курса кафедры дизайна и монументально-декоративного искусства Наталья. - Проявляют инициативу обычно сами студенты. Если есть интерес, то тебя будут обучать, не обязательно иметь христианское мировоззрение. Проект Храма будет идти как курсовой проект. Большую часть времени нас будут обучать наши преподаватели, а иногда представители епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU