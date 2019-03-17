Волгоградцы изучают историю Крыма и смотрят фильмы в музее «Россия. Моя история»

СЕГОДНЯ 10:54 2019-03-17T10:59:49+03:00

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С 16 по 18 марта Волгоград вместе со всей страной празднует 5-летие воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Россией. В историческом парке «Россия – моя история» второй день проходят мероприятия в рамках фестиваля «Крымская весна». Концерты живой музыки и тематические экскурсии, викторины на интерактивных носителях и призы – все, кто любит и интересуется историей Крыма, интересно проводят время. А любители кино в зале-лектории смотрят фильмы про Крым. В субботу здесь показывали «Адмирала Ушакова» и «Крым», а 17 марта, можно посмотреть «Адмирала Нахимова» (в 12.00) и «Битву за Севастополь» (в 15.00).

Экскурсии познакомили жителей нашего города с событиями, происходившими на территории полуострова, начиная со времён крещения Руси и заканчивая предреволюционными событиями 1917 года. На анимационных стендах, в интерактивных приложениях и сенсорных панелях показана вся история Крыма.

В эти дни в музее много викторин и призов. Татьяна КУРДЕЕВА, Яна ВИДЕНИНА

- Экскурсия интересная, очень понравилась. Вообще от присоединения Крыма к России только положительные эмоции. И в будущем, я думаю, что будет только лучше. Сама я из Краснодара, так жизнь сложилась, что живу сейчас в Волгограде, но я хотела бы побывать в Крыму и дочь моя тоже, - поделилась с «КП-Волгоград» жительница Волгограда, участница экскурсии Надежда.

Молодёжь тоже в эти дни потянулась в музей.

- Мы ездили в Крым на отдых к нашим друзьям. В этом году непременно поедем туда ещё раз! Мы побывали на различных фестивалях и занимались дайвингом. Там необычайная красота, - рассказывает Полина, которая пришла в мультимедийный парк с молодым человеком Дмитрием.

- Да, и с красивыми пейзажами. Она просила меня фотографировать ее на каждом шагу! – смеется, глядя на свою прекрасную спутницу, Дмитрий. – Мы считаем, что наш интерактивный музей очень интересный, мы должны знать свою историю. Крым всегда был, и будет являться неотъемлемой частью России!» -

В эти праздничные три дня посетить исторический парк «Россия – моя история» можно с 10:00 до 18:00, для школьников и студентов очной формы обучения вход бесплатный. Остальные гости могут приобрести билеты в кассе.

ИСТОЧНИК KP.RU