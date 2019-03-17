2019-03-17T10:49:22+03:00
Происшествия

Выехал на встречку: под Волгоградом парень за рулем «ВАЗа» сбил 16-летнюю девушку

Школьница шла по проезжей части, а водитель не справился с машиной
Юлия Данильченко
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В субботу, 16 марта, в Волгоградской области произошла всего одна авария. Пострадавшей стала 16-летняя жительница Городищенского района Волгоградской области. Сейчас инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, но по предварительной версии школьница шла по проезжей части, а водитель выехал на встречку.

Как сообщают в пресс-службе Главка, около семи часов вечера 20-летний парень ехал за рулем «ВАЗа» ехал по улице Озерной в сторону улицы Центральной в поселок Новый Рогачик.

- Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу по ходу движения, где совершил наезд на 16-летнюю девушку-пешехода, которая шла во встречном направлении по проезжей части. В результате ДТП пешеход госпитализирован в медицинское учреждение, - добавили КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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