2019-03-17T10:36:22+03:00
Общество

Митрополит Феодор совершил богослужение в храме на «Красном Октябре»

300 прихожан посетили божественную литургию
Юлия Данильченко
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Накануне, 16 марта, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совершил божественную литургию в храме Святого Георгия Победоносца на территории «Красного Октября». Триста прихожан посетили богослужение. Среди них были заводчане и руководство металлургического предприятия.

- Я рад сегодня помолиться с вами, братья и сестры, в этом храме – хоть он построен не так давно, но здесь живет молитва, он полнится православными христианами, – сказал архиерей. – Мы с вами должны быть единым телом, в котором у каждого есть своя функция для выполнения общей цели – спасения человечества, – напутствовал митрополит Феодор.

Как рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ВМЗКО, сразу после богослужения в цехе ЭСПЦ-2 после планового ремонта запустили печь № 6.

Напомним, храм Святого Георгия Победоносца начали строить еще в мае 2005 года, а в 2007-ом освятили. Посещать церковь могут не только работники завода, но и все верующие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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