Сезон клещей: Роспотребнадзор предупреждает волгоградцев об опасности

СЕГОДНЯ 09:59 2019-03-17T09:59:04+03:00

Но если уж клещ «присосался», нужно срочно бежать к врачу, а не заниматься самолечением. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежегодно в медучреждения обращаются более 3 тысяч жителей области

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Более 2,7 тысяч гектар земель Волгоградской области уже обработали от клеще в 2019 году. Это самые посещаемые волгоградцами места отдыха, территории летних лагерей, загородных общепитов, а также кладбища и пастбища. Такие меры помогут снизить количество пострадавших от переносчиков ужасных заболеваний.

Тысячи жителей области ежегодно приходят в медучреждения с жалобами на клещей. В 2018 году эта цифра достигла за 3,5 тысячи, из них третья часть – дети.

- По результатам мониторинга, проведенного в эпидсезон 2018 года, зараженность клещей возбудителем Крымской геморрагической лихорадки составила 1,9%, зараженность клещей борреллиями составила 1,2%, - говорят в региональном Роспотребнадзоре.

Волгоградцам советуют не игнорировать опасность и самим о себе беспокоиться. Спасет от клещей своевременная обработка одежды специальными средствами. Но если уж клещ «присосался», нужно срочно бежать к врачу, а не заниматься самолечением.

ИСТОЧНИК KP.RU