17 марта в Волгограде будет пасмурно и дождливо

СЕГОДНЯ 09:14 2019-03-17T10:20:07+03:00

В воскресенье, 17 марта, будет не только пасмурно, но и дождливо.

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Погода в Волгограде радует относительным теплом, но не солнечными деньками. В воскресенье, 17 марта, будет не только пасмурно, но и дождливо. Об этом сообщает дежурный синоптик Волгоградского ЦГМС.

- Ночью небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, утром и днем дождь. Ветер юго-восточный, восточный с порывами до 11 метров. Температура воздуха ночью +1…+3º, днем +6… +8°, - рассказали КП-Волгоград в областном ЦГМС.

В ночь на понедельник, 18 марта, даже снега немного выпадет, правда, вперемешку с дождем. А вот днем осадков не будет, зато установится теплая погода до +8° днем. Уже ко вторнику, 19 марта, небо прояснится, температура поднимется до +7…+9°. Только ветер изменит направление с южного на северный. В эти же дни в области ожидаются не только осадки в виде снега с дождем, но и туман. Зато в отдельных районах потеплеет до +11º.

А болельщикам, которые несмотря на погоду, придут болеть за "Ротор" 17 марта в 14:00 на стадион "Волгоград Арена", лучше захватить дождевики: с зонтами на стадион могут не пустить. Насладиться игрой можно из дома - транслировать матч начнут по ссылке ровно в два часа дня по местному времени. Но команда сине-голубых нуждается в поддержке и надеется, что волгоградцы "не сахарные".

ИСТОЧНИК KP.RU